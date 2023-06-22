Массивное образование желудка удалили эндоскописты у псковички

12:59, 22 июня 2023, ПАИ

Массивное образование желудка удалили эндоскописты Псковской областной клинической больницы у 75-летней пациентки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пациентка пришла амбулаторно на диагностическую гастроскопию, во время которой удалось обнаружить образование. По результатам гистологии образование оказалось доброкачественным, было принято решение удалить его. Пациентку госпитализировали в отделение общей хирургии.

Образование оказалось крупным: 60 на 40 миллиметров, длина ножки 15 миллиметров. Полип отправили на дальнейшее гистологическое исследование.