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Общество

Массивное образование желудка удалили эндоскописты у псковички

Массивное образование желудка удалили эндоскописты Псковской областной клинической больницы у 75-летней пациентки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Пациентка пришла амбулаторно на диагностическую гастроскопию, во время которой удалось обнаружить образование. По результатам гистологии образование оказалось доброкачественным, было принято решение удалить его. Пациентку госпитализировали в отделение общей хирургии.

Образование оказалось крупным: 60 на 40 миллиметров, длина ножки 15 миллиметров. Полип отправили на дальнейшее гистологическое исследование.

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