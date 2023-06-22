Массивное образование желудка удалили эндоскописты у псковички
Массивное образование желудка удалили эндоскописты Псковской областной клинической больницы у 75-летней пациентки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.
Пациентка пришла амбулаторно на диагностическую гастроскопию, во время которой удалось обнаружить образование. По результатам гистологии образование оказалось доброкачественным, было принято решение удалить его. Пациентку госпитализировали в отделение общей хирургии.
Образование оказалось крупным: 60 на 40 миллиметров, длина ножки 15 миллиметров. Полип отправили на дальнейшее гистологическое исследование.
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