Кикшеринговые компании в Пскове установят ограничения для своих самокатов

14:35, 22 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале сообщил о соглашении, подписанном с представителями кикшеринга. Документ регламентирует использование в Пскове электросамокатов.

«Вопрос актуальный: с 1 марта Правилами дорожного движения гироскутеры, моноколеса и электросамокаты признаны транспортными средствами или средствами индивидуальной мобильности (СИМ)», – отметил Борис Елкин.

В Пскове работают две кикшеринговые компании. В соглашениях с ними прописали два типа зон: где проезд на самокатах запрещен – это Псковский кремль, где скорость передвижения ограничивается до 15 км/ч – это скверы, парки и набережные.

«Самокаты будут запрограммированы так, что в зоне запрета они просто не будут двигаться, а в зоне ограничения – автоматически снижать скорость. В ближайшее время на каждом ТС появится табличка с правилами его использования, – уточнил Борис Елкин. – Благодарю предпринимателей за конструктив и надеюсь, что вместе сможем увеличить число осознанных пользователей СИМ! Такую же работу проведем с обычными пунктами проката. Псковичей с личными электросамокатами тоже призываю соблюдать новые правила! Это нужно для безопасности всех участников дорожного движения!»