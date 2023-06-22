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Общество

Кикшеринговые компании в Пскове установят ограничения для своих самокатов

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале сообщил о соглашении, подписанном с представителями кикшеринга. Документ регламентирует использование в Пскове электросамокатов.

«Вопрос актуальный: с 1 марта Правилами дорожного движения гироскутеры, моноколеса и электросамокаты признаны транспортными средствами или средствами индивидуальной мобильности (СИМ)», – отметил Борис Елкин.

В Пскове работают две кикшеринговые компании. В соглашениях с ними прописали два типа зон: где проезд на самокатах запрещен – это Псковский кремль, где скорость передвижения ограничивается до 15 км/ч – это скверы, парки и набережные.

«Самокаты будут запрограммированы так, что в зоне запрета они просто не будут двигаться, а в зоне ограничения – автоматически снижать скорость. В ближайшее время на каждом ТС появится табличка с правилами его использования, – уточнил Борис Елкин. – Благодарю предпринимателей за конструктив и надеюсь, что вместе сможем увеличить число осознанных пользователей СИМ! Такую же работу проведем с обычными пунктами проката. Псковичей с личными электросамокатами тоже призываю соблюдать новые правила! Это нужно для безопасности всех участников дорожного движения!»

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