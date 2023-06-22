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Политика

Депутаты согласовали отчёт комитета по ЖКХ и благоустройству Пскова

Итоги заседания комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, которое прошло сегодня, 22 июня, прокомментировал председатель Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом ПАИ.

На фото Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

«Сегодня было два основных типа вопроса: первый – отчёт о работе комитета, который сформировался после избрания новой Думы. Я рассказывал, сколько у нас прошло таких [заседаний] комитетов, какие вопросы были приняты. Отчёт был принят, теперь он пойдёт в Думу», – сказал Юрий Бурлин.

Также на заседании комитета рассмотрели отчёты о контрольных выездах в округа депутатов Евгения Васильева (округ № 6), Константина Болотина (округ № 11) и Галины Невалённой (округ № 13).

«Где-то вопросы касались благоустройства дворов, где-то вопросы были связаны с уборкой мусора. Также поговорили про парковочные места», – отметил Юрий Бурлин, добавив, что сейчас администрация тестирует программу «Ангел», которая будет регулировать парковочные места. 

Помимо этого, в комитете обсудили установку общественных туалетов в городе и их местонахождение. «Например, на улице Труда, где есть небольшой мини-рынок в центре района, требуется решение по поводу туалетов», – обратил внимание депутат.

Ещё одной темой обсуждения стал контрольный выезд Юлии Пожидаевой в округ № 9. «Был вопрос о ремонте тротуаров около «Нивы», – отметил Юрий Бурлин.

Также депутаты рассмотрели информацию по вопросу формирования схемы размещения нестационарных торговых объектов Пскове. «Обсуждали, как они ставятся, как они утверждаются. Администрация дала ряд пояснений по этому поводу, участники обменялись мнениями, нужно это или не нужно, требуется ли согласование депутата для выставления торговых объектов. В этом округе получилось так, что жители были против ларьков, но в то же время предприниматели на сегодняшний день ничего не нарушают», – заверил Юрий Бурлин.

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