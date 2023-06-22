56 вопросов рассмотрел комитет по земельным ресурсам в гордуме Пскова

19:52, 22 июня 2023, ПАИ

56 вопросов рассмотрел комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы VII созыва за 2022 год. Всего прошло три заседания. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил председатель комитета Григорий Стороненков.

«Сегодня в комитете было рассмотрено три вопроса. Первый – это отчёт о работе комитета за 2022 год. Он был небольшой, так как мы отчитывались только с сентября по декабрь включительно. Это в рамках работы комитета нового созыва», – сказал Григорий Стороненков.

Помимо этого, депутаты рассмотрели положение о порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. «Новое положение было вынесено администрацией», – добавил Григорий Стороненков.

В том числе в повестке был вопрос об утверждении порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города. «Изменения были внесены, потому что мы привели в соответствие с классификатором назначения земельных участков коэффициенты с учётом назначения», – сказал председатель комитета.

По его словам, оба вопроса депутаты предложили вынести на сессию гордумы.