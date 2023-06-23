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Общество

Более 150 человек обучается в интеграционных мастерских для инвалидов в Пскове

156 человек обучаются в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца в Пскове, сообщил ресурс «Объясняем.рф».

Учреждение помогает инвалидам в социальной и трудовой реабилитации. Мастерские включают в себя несколько отделений: тренировочное, швейное, прачечное, картонажное, а также отделения растениеводства и деревообработки.

Для того чтобы попасть в учреждение, необходимо признать гражданина «нуждающимся в социальном обслуживании». После этого с полученными заключениями и документами необходимо записаться по телефону для последующей встречи с целью подачи заявления и подписания договора с учреждением. Кроме того, организация оказывает помощь в трудоустройстве инвалидов.

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