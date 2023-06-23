Елена Чибисова: Современные технологии обеспечивают прозрачность выборов в РФ

11:45, 23 июня 2023, ПАИ

Современные технологии обеспечивают прозрачность выборов в РФ, заявила член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова.

«Последние 30 лет избирательная система России динамично развивалась и совершенствовалась, в том числе в сфере обеспечения прозрачности выборов. Если сравнивать выборы в России и, например, в США, то по параметрам «открытость», «прозрачность» и «доступность для всех категорий граждан» нашу систему можно считать действительно передовой, - уверена Чибисова. - В одном из интервью глава ЦИК Элла Панфилова сказала: «Мы ее (избирательную систему РФ) сделали настолько прозрачной, настолько современной, что все тайное моментально становится явным. Любое нарушение, даже минимальное, оно выходит на поверхность».

По словам Елены Чибисовой, прозрачность обеспечивается современными технологиями, которые активно внедряются в избирательный процесс.

«Это введение постоянного видеонаблюдения не только за ходом голосования, но и за подведением итогов выборов, а также организация видеотрансляции избирательных процедур. Использование технологичных КОИБов практически исключает человеческий фактор из подсчета голосов на избирательном участке, ошибки могут быть связаны только с неправильным введением бюллетеня самим избирателем, но и они исключаются в ходе консультационной работы сотрудников избиркомов. На каждом избирательном участке работают наблюдатели от политических партий и кандидатов, а также представители общественных объединений, дежурят сотрудники полиции, аккредитованные представители СМИ освещают процесс голосования. Такие меры не позволяют скрыть даже незначительные нарушения», - подытожила Чибисова.