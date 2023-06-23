Жителей Гдовского района предупредили об отключении электроэнергии

14:27, 23 июня 2023, ПАИ

Жителей Гдовского района предупреждают об отключении электроэнергии в некоторых населенных пунктах в период с 26 по 29 июня. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте муниципалитета.

Временное отключение света связано с ремонтными работами.

26 июня без электричества останутся жители деревни Андронова Гора, 27-го - жители деревень Дуброшкино и Кунесть, также продолжатся работы в деревне Андронова Гора.

В среду, 28 июня, ремонтные работы планируются в деревнях Лесная и Каменный Конец. 29 числа отключение света затронет деревни Безьва, Верхоляне, Чистые Пруды, Бакин Конец, Карповщина и Полично-2.

Телефон для подачи заявок - 8-800-220-0-220.