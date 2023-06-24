Более семи миллионов рублей получили псковские работодатели за трудоустройство безработных

14:35, 24 июня 2023, ПАИ

67 предприятий в Псковской области получили субсидии на сумму более семи миллионов рублей за трудоустройство безработных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда.

За два года действия программы субсидирования найма работу получили 183 жителя Псковской области.

На выплату компенсации могут рассчитывать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, если их предприятия зарегистрированы до 2023 года, не имеют долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам.

Субсидии получат те работодатели, которые трудоустроили безработных граждан, сотрудников, уволенных в связи с ликвидацией организации, работников, находящихся под угрозой увольнения, молодёжь, не достигшую возраста 30 лет, ветеранов боевых действий, участвовавших или содействовавших выполнению задач в рамках специальной военной операции (СВО), членов семей военнослужащих, погибших в ходе СВО, беженцев с Украины.

При этом на момент оформления трудового договора гражданин должен находиться в поиске работы, состоять на учёте в службе занятости, не быть индивидуальным предпринимателем или директором организации.

Чтобы получить господдержку, предприятию необходимо подать заявление и список свободных вакансий через личный кабинет на портале «Работа России». После этого служба занятости направит список кандидатов, которых можно принять в штат. Через месяц после трудоустройства безработного гражданина из представленного списка работодатель может обратиться за выплатами через личный кабинет страхователя на сайте СФР.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

С начала 2023 года отделение СФР по Псковской области выплатило страхователям более 2,5 миллиона рублей в виде компенсаций части заработка сотрудников, которые были наняты по программе. Благодаря этому на новую работу вышли 32 человека.