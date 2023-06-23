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Общество

Вырвать ребёнка из информационной среды полностью невозможно – псковский эксперт

Вырвать ребёнка из информационной среды полностью невозможно, но можно подготовить его к работе с ней. Об этом заявил эксперт Федерации компьютерного спорта по Пскову и Псковской области Богдан Бабко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Вырвать ребёнка из информационной среды полностью невозможно, как бы родителям ни хотелось. Самая главная цель – научить ребёнка правильно пользоваться ресурсами интернета и правильно владеть информацией в нём, а также не давать свою лишнюю информацию», – сказал Богдан Бабко.

Он подчеркнул, что тема кибербезопасности сейчас очень важна, как и в целом цифровые технологии, которыми пользуются люди. «Именно поэтому детям важно доносить информацию, с чем они могут встретиться в сети Интернет», – заметил эксперт.

Богдан Бабко отметил, что в информационной безопасности некоторые псковские дети «могут дать фору и взрослым».

«Но всё-таки тенденция такая, что именно в больших городах – в Пскове, Великих Луках, где к IT-технологиям есть свободный доступ, в принципе, дети сами себя защищают, так как есть осведомлённость. Но в то же время они более подвержены обману, ведь чем больше возможностей, тем больше возможности и у людей, которые хотят воспользоваться Сетью в корыстных целях», – уточнил эксперт.

Богдан Бабко также заметил, что в районах области ситуация хуже, ведь доступ в интернет реже, и когда ребёнок его получает, то это для него «чересчур неконтролируемый глоток воздуха». Он подчеркнул, что в этой области работать нужно больше. «Федерация пытается это нивелировать, чтобы ребятам объяснить, рассказать, а где-то научить», – сказал Богдан Бабко.

Он также объяснил, что раньше акцент был на работе со старшеклассниками, начиная с 5–6-х классов и старше. «Сейчас уже и 2–3-и классы могут фору дать даже мне. Поэтому во всех направлениях стараемся двигаться согласно аудитории, кто и в каком возрасте с чем сталкивается. По сути, дети с планшетом и Интернетом сталкиваются задолго до того, как они пошли в школу», – заметил эксперт.

Богдан Бабко также обратил внимание, что работа в части кибербезопасности ведётся не только с детьми, но и с их родителями.

«Чувствовать себя защищённым полностью невозможно, к сожалению, это как себя поместить в вакуум, всё равно некий опыт происходит в плане интернет-среды, чему мы учимся. Просто надо быть внимательнее к себе, родителям быть внимательнее к детям, чем они пользуются. Родителям не только быть внимательнее визуально, но и идти в ногу со временем, они хотя бы должны понимать, чем увлекается ребёнок», – посоветовал Богдан Бабко.

Также он заметил, что детям важно не оставлять свои данные на различного рода сайтах, быть аккуратными со своими паролями, телефонами и с использованием браузера. Важно аккуратно относиться и к скачиванию различного рода приложений.

«Взрослому поколению важно перенимать опыт детей, потому что они сейчас, что бы ни говорили, очень подкованы в этой сфере и очень многому можно у них научиться», – заключил Богдан Бабко.

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