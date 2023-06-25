ВИДЕО. Вышел в эфир новый выпуск программы «Тема недели»

16:03, 25 июня 2023, ПАИ

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– смыслы «Винограда»;

– Печоры и приграничье – помощник президента Максим Орешкин в Псковской области;

– старт кампании, активности и ожидание новых игроков – комментарий руководителя «Экспертного клуба: Псковский регион» Ильи Стрелкова;

– аргументы и факты Натальи Ильиной – три года в должности ректора ПсковГУ.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.