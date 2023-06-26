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Общество

Максим Брюшкин: ДЭГ обеспечивает безопасность и прозрачность избирательного процесса

ДЭГ обеспечивает безопасность и прозрачность избирательного процесса, уверен член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Брюшкин.

По его словам, онлайн-сервисы стали привычными для большей части населения. «Мы покупаем товары онлайн, заказываем такси и оплачиваем счета. Дистанционное электронное голосование — это еще один удобный цифровой инструмент, который позволит сэкономить время и не тратить свободный день, например, чтобы добраться с дачи до избирательного участка и проголосовать», - отметил Брюшкин.

Для обеспечения высокого уровня безопасности и прозрачности онлайн-голосования используются различные технические меры.

«Например, применяются криптографические протоколы, которые обеспечивают конфиденциальность, целостность и аутентификацию голосов. Также используются системы проверки личности, которые позволяют убедиться в том, что голос именно от того человека, за которого он себя выдает. Электронное голосование — это новый способ голосования с высоким уровнем безопасности и прозрачности избирательного процесса», - подчеркнул Максим Брюшкин.

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