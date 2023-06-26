Единый номер заработал в кол-центре Псковской областной больницы

13:45, 26 июня 2023, ПАИ

Единый номер для обращений граждан заработал в кол-центре Псковской областной клинической больницы, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Получить справочную информацию, записаться на приём к врачу или на платную услугу теперь можно по телефону 8 (8112) 29-57-00.

Также у больницы обновился сайт. «Там всегда можно найти информацию о больнице, памятки и правила, контакты и план территории больницы», — уточнили в телеграм-канале.