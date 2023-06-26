Единый номер заработал в кол-центре Псковской областной больницы
Единый номер для обращений граждан заработал в кол-центре Псковской областной клинической больницы, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Получить справочную информацию, записаться на приём к врачу или на платную услугу теперь можно по телефону 8 (8112) 29-57-00.
Также у больницы обновился сайт. «Там всегда можно найти информацию о больнице, памятки и правила, контакты и план территории больницы», — уточнили в телеграм-канале.
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