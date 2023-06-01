Кол-центр работает в Псковской областной больнице

00:04, 01 июня 2023, ПАИ

Кол-центр Псковской областной клинической больницы начал работу в новом режиме. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал главный врач медучреждения Евгений Панфёров.

«На данный момент кол-центр уже начал выполнять свою функцию. Персонал у нас подобран. В параллели персонал выполняет свою работу по информированию населения. Это контактная информация отделений, что с собой взять, все вопросы, которые имеют бытовую направленность, что нужно сделать до госпитализации, что взять в дату госпитализации, как держать связь с родственниками», — сказал Евгений Панфёров.

По его словам, за консультацией в кол-центр могут обратиться не только пациенты, которые планируют поступить на лечение, но и их родственники, для того чтобы узнать информацию о состоянии близких.

Сейчас на звонки жителей региона с 8:00 до 16:00 отвечают три диспетчера.

«Постараемся сделать всё максимально комфортным для пациентов. При технической возможности не менять номер телефона мы оставим тот, к которому привыкли жители нашей области. В случае невозможности технического сохранения номера (+7 8112) 29-58-18 при переводе на новый телефон мы обязательно разместим информацию на сайте больницы и в социальный сетях», — заключил главврач.