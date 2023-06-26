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Общество

18 подростков в Псковской области стоят на учёте у нарколога

Ситуация с употреблением наркотиков среди детей до 18 лет в Псковской области не обостряется и является стабильной. Об этом рассказала заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии», член общественного совета УМВД России по Псковской области Татьяна Антонова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Сказать, что есть ситуация, близкая к эпидемии, нельзя. Она в течение ряда лет стабилизировалась, тем более в подростково-юношеской среде», – отметила эксперт.

Она также рассказала, что сейчас 18 подростков стоят на учёте в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, а подростков, состоящих на диспансерном наблюдении, – восемь.

По словам Татьяны Антоновой, подростки, употребляющие наркотики, выявляются несколькими способами: во-первых, значимую роль играет деятельность правоохранительных органов, во-вторых, деятельность заинтересованных лиц учебных заведений, которые рекомендуют подросткам получить консультацию нарколога. «И надо отдать должное, в последнее время родители проявляют инициативу и сами к нам обращаются, понимая, что обращение анонимное и для детей оно организовано как бесплатное, к тому же это полностью конфиденциально. Поэтому родители считают возможным и нужным обращаться за помощью», – сказала Татьяна Антонова.

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