Космонавт Сергей Кудь-Сверчков провёл в псковском планетарии встречу с детьми
Псковский планетарий уже во второй раз посетил космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Об этом сообщается в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте».
Он рассказал пришедшим на встречу ребятам и взрослым о том, как стать космонавтом, что это за профессия, чем космонавты занимаются на орбите и зачем это нужно. Также Сергей Кудь-Сверчков ответил на вопросы от слушателей.
После беседы были автограф- и фотосессии. Участники встречи получили на память фотографию космонавта с личным автографом. Кому не хватило фотографий, получили значки проекта «Поехали!» с автографом Кудь-Сверчкова.
«Надеемся, что это не последний приезд высокого, во всех смыслах, гостя! Всегда рады видеть Сергея у нас, ждём ещё в гости», – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что «Первый Псковский» выпустит интервью с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым.
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