Космонавт Сергей Кудь-Сверчков провёл в псковском планетарии встречу с детьми

23:20, 26 июня 2023, ПАИ

Псковский планетарий уже во второй раз посетил космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Об этом сообщается в группе планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Он рассказал пришедшим на встречу ребятам и взрослым о том, как стать космонавтом, что это за профессия, чем космонавты занимаются на орбите и зачем это нужно. Также Сергей Кудь-Сверчков ответил на вопросы от слушателей.

После беседы были автограф- и фотосессии. Участники встречи получили на память фотографию космонавта с личным автографом. Кому не хватило фотографий, получили значки проекта «Поехали!» с автографом Кудь-Сверчкова.

«Надеемся, что это не последний приезд высокого, во всех смыслах, гостя! Всегда рады видеть Сергея у нас, ждём ещё в гости», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Первый Псковский» выпустит интервью с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым.