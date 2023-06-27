Псковичи завоевали 11 медалей в первенстве города по конному спорту

18:23, 27 июня 2023, ПАИ

Первенство города Пскова по конному спорту (выездка) состоялось на базе конноспортивного клуба «Родина». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоялось 25 июня. В соревнованиях приняла участие 31 стартующая пара из cеми конноспортивных клубов Псковской и Ленинградской областей.

Под руководством тренеров Кристины Соловьёвой и Елены Ивановой спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.