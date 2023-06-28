На автомобили российской сборки предложили установить максимальные цены

10:59, 28 июня 2023, ПАИ

Согласно данным «Автостата», стоимость автомобилей постоянно растёт. Так, в 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7 %, в 2021 году — на 18 %, в 2022 году — уже на 20 %, а в первом квартале 2023 года – на 11 %, сообщают «Известия».

В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость.

Отмечается, что максимально допустимые цены на авто российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15 %, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. В мире не практикуют установление предельных цен на эту продукцию, хотя в РФ аналогичный механизм используют на табачном рынке: в Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет», — пояснил глава союза Павел Шапкин.

Производители уже сталкивались с такими завышениями со стороны автодилеров. Так, например, в начале июня стартовали продажи Lada Vesta NG «АвтоВАЗа». Компания рекомендовала продавать машину в комплектации Comfort на уровне 1,2 млн рублей. Некоторые дилеры предлагали авто более чем за 2 млн рублей, писали СМИ. Они поясняли, что стоимость скакнула из-за дефицита машин на рынке и дополнительного оборудования — например, люди докупали шумоизоляцию, противоугонную систему и так далее.

Тогда «АвтоВАЗ» остановил отгрузки в три дилерских центра в Москве и начал проверки по факту завышения цен — речь идет о нарушении условий дилерского договора. Глава компании Максим Соколов уже публично отмечал: производитель фиксировал более высокие, чем рекомендованные им, цены с первых дней продаж новой модели авто, что неприемлемо.

«АвтоВАЗ» не стал оценивать предложение общественников о предельных ценах.