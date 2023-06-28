Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На автомобили российской сборки предложили установить максимальные цены

Согласно данным «Автостата», стоимость автомобилей постоянно растёт. Так, в 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7 %, в 2021 году — на 18 %, в 2022 году — уже на 20 %, а в первом квартале 2023 года – на 11 %, сообщают «Известия».

В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость.

Отмечается, что максимально допустимые цены на авто российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную стоимость машин.

«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15 %, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров. В мире не практикуют установление предельных цен на эту продукцию, хотя в РФ аналогичный механизм используют на табачном рынке: в Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет», — пояснил глава союза Павел Шапкин.

Производители уже сталкивались с такими завышениями со стороны автодилеров. Так, например, в начале июня стартовали продажи Lada Vesta NG «АвтоВАЗа». Компания рекомендовала продавать машину в комплектации Comfort на уровне 1,2 млн рублей. Некоторые дилеры предлагали авто более чем за 2 млн рублей, писали СМИ. Они поясняли, что стоимость скакнула из-за дефицита машин на рынке и дополнительного оборудования — например, люди докупали шумоизоляцию, противоугонную систему и так далее.

Тогда «АвтоВАЗ» остановил отгрузки в три дилерских центра в Москве и начал проверки по факту завышения цен — речь идет о нарушении условий дилерского договора. Глава компании Максим Соколов уже публично отмечал: производитель фиксировал более высокие, чем рекомендованные им, цены с первых дней продаж новой модели авто, что неприемлемо.

«АвтоВАЗ» не стал оценивать предложение общественников о предельных ценах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июня 2023

Наталье Ильиной присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
28 июня 2023

Ошибки проекта очистных сооружений в Порхове подтвердили эксперты
28 июня 2023

Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области
28 июня 2023

Псковская делегация принимает участие в форуме регионов России и Белоруссии в Уфе
28 июня 2023

8 из 10 псковичей считают себя счастливыми – опрос
28 июня 2023

Повороты налево запретили на улице Юности в Пскове

28 июня 2023

До 26 градусов прогреется воздух в Пскове 28 июня
28 июня 2023

Соблюдение правил парковки в Пскове будет контролировать «Дозор»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...