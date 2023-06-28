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Общество

Количество бюджетных мест при поступлении в Великолукскую ГСХА увеличилось в 1,5 раза

Количество бюджетных мест в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, выделенных на новый учебный год, увеличилось в 1,5 раза. Об этом рассказала заведующая Центром непрерывного образования Великолукской ГСХА (ответственный секретарь приёмной комиссии) Нина Полторакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Мы проводим обучение по 12 направлениям бакалавриата, двум специальностям, шести направлениям магистратуры, а также по образовательным программам среднего профессионального образования», – отметила Нина Полторакова.

Она также пояснила, что для абитуриентов, поступающих на программы среднего профессионального образования, количество бюджетных мест увеличилось в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом.

«Бюджетные места есть и по программам магистратуры. Туда могут поступать все желающие с дипломом бакалавриата или дипломированного специалиста. Они имеют право поступать на бюджет, и активно пользуются этим правом. Также бюджетные места у нас есть и по очной, и по заочной формам обучения», – подчеркнула заведующая Центром непрерывного образования Великолукской ГСХА.

Она также рассказала, что для желающих получить высшее образование по программам бакалавриата и специалитета выделено 300 бюджетных мест.

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