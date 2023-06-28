Приёмную кампанию в Великолукскую ГСХА обсуждают в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая приёмной кампании в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.
Ректор Великолукской ГСХА Юлия Фёдорова и заведующая центром непрерывного образования Великолукской ГСХА (ответственный секретарь приёмной комиссии) Нина Полторакова расскажут, какие образовательные программы предлагает вуз и какие из факультетов и программ самые востребованные.
Также на пресс-конференции вы узнаете, сколько бюджетных мест выделено на новый учебный год, какой средний балл ЕГЭ нужен для поступления, как подать документы и многое другое.
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