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Общество

Самой востребованной специальностью в Великолукской ГСХА стала ветеринария

Ветеринария стала самой востребованной специальностью в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом рассказала заведующая Центром непрерывного образования Великолукской ГСХА (ответственный секретарь приёмной комиссии) Нина Полторакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«По этой специальности мы наблюдаем практически стопроцентное трудоустройство. Так, ветспециалисты могут получить работу в Россельхознадзоре, Россельхозцентре. На базе 9-х классов можно получить специальность ветеринара-фельдшера, а на базе 11-х классов студент выпустится со специальностью ветеринарного врача», – рассказала Нина Полторакова.

Ещё одной из самых востребованных специальностей среди абитуриентов стала прикладная информатика, а самая популярной из платных специальностей – таможенное дело. Для обучения по этой специальности ежегодно набирается порядка двух групп.

«Ребята приходят с очень хорошими баллами ЕГЭ. Хочется отметить, что средний балл при поступлении составляет 58,5. Есть специальности, по которым требуется и больше 60 баллов», – отметила Нина Полторакова.

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