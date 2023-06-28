Самой востребованной специальностью в Великолукской ГСХА стала ветеринария

18:59, 28 июня 2023, ПАИ

Ветеринария стала самой востребованной специальностью в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом рассказала заведующая Центром непрерывного образования Великолукской ГСХА (ответственный секретарь приёмной комиссии) Нина Полторакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«По этой специальности мы наблюдаем практически стопроцентное трудоустройство. Так, ветспециалисты могут получить работу в Россельхознадзоре, Россельхозцентре. На базе 9-х классов можно получить специальность ветеринара-фельдшера, а на базе 11-х классов студент выпустится со специальностью ветеринарного врача», – рассказала Нина Полторакова.

Ещё одной из самых востребованных специальностей среди абитуриентов стала прикладная информатика, а самая популярной из платных специальностей – таможенное дело. Для обучения по этой специальности ежегодно набирается порядка двух групп.

«Ребята приходят с очень хорошими баллами ЕГЭ. Хочется отметить, что средний балл при поступлении составляет 58,5. Есть специальности, по которым требуется и больше 60 баллов», – отметила Нина Полторакова.