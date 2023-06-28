Движение большегрузов ограничили на дороге Заполье – Любенск – Вечаша до 27 июля

16:32, 28 июня 2023, ПАИ

Движение большегрузных транспортных средств (с грузом или без груза) ограничили на всей протяженности автомобильной дороги Заполье – Любенск – Вечаша в Плюсском районе 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.

Ограничение движения введено в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия автомобильной дороги, а также необходимостью выполнения работ по восстановлению дорожного покрытия.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании своего маршрута. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – заключили в Псковавтодоре.