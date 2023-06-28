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Общество

Иностранцы из Южной Азии попытались незаконно пересечь границу в Пыталовском районе

Иностранцы попытались незаконно пересечь государственную границу России в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Сотрудники ведомства выявили в непосредственной близости от российско-латвийской границы двух выходцев одной из стран Южной Азии.

 

«Нарушители имели устойчивое намерение попасть в страны Евросоюза, о чём свидетельствовало наличие среди их личных вещей карт местности, кусачек, фонарей, веревки, ножей, изоленты и других средств для преодоления инженерных заграждений, установленных на государственной границе», – рассказали в погрануправлении.

Суд привлёк иностранцев к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.

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