Иностранцы из Южной Азии попытались незаконно пересечь границу в Пыталовском районе

17:41, 28 июня 2023, ПАИ

Иностранцы попытались незаконно пересечь государственную границу России в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники ведомства выявили в непосредственной близости от российско-латвийской границы двух выходцев одной из стран Южной Азии.

«Нарушители имели устойчивое намерение попасть в страны Евросоюза, о чём свидетельствовало наличие среди их личных вещей карт местности, кусачек, фонарей, веревки, ножей, изоленты и других средств для преодоления инженерных заграждений, установленных на государственной границе», – рассказали в погрануправлении.

Суд привлёк иностранцев к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.