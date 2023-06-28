Островский район продолжает подготовку к фестивалю плова

17:55, 28 июня 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров, директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко и президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада Гелена Самохвалова 27 июня подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения на территории Островского района Фестиваля плова. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Дмитрий Быстров.

«Он [фестиваль. – ПАИ] намечен на третью декаду сентября этого года. Предполагаем, что линейка участников не ограничится Островским районом, для участия в фестивале могут заявиться мастера приготовления плова как из Псковской области, так и из других российских регионов. Приглашение также будет отправлено и соседям в Белоруссию», – отметил глава района.

В ТИЦ Псковской области отметили, что по замыслу организаторов формат проведения фестиваля будет включать три составляющих: культурно-познавательные программы, выступления творческих коллективов, мастер-классы, игры, квесты и всевозможные детские конкурсы и сам фестиваль-конкурс среди заявленных участников по приготовлению плова. Праздник рассчитан на семейный отдых.

«Мероприятие подобного плана уже выходит за рамки областного, становясь межрегиональным, международным. Подобные мероприятия играют огромную роль в укреплении межнациональных отношений, в развитии туризма, в узнавании и понимании друг друга. Поэтому и мы со своей стороны сделаем все, чтобы те, кто приехал к нам отдохнуть, вернулись домой с хорошими впечатлениями и желанием приехать в Псковскую область еще не один раз», – отметила Лариса Семашко.