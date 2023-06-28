Тематическое мини-кафе открыли в Изборском музее

22:04, 28 июня 2023, ПАИ

Новое мини-кафе открылось на территории Изборского музея-заповедника. Как сообщили в пресс-службе музея, в кафе псковичи и гости региона смогут попробовать свежую выпечку и выпить ароматного чая.

«Благодаря открытию новой площадки традиционные сетоские угощения можно будет попробовать не только в музее-усадьбе сето в деревне Сигово, но и в Изборске. Это хорошая новость не только для туристов, но и для псковичей, любящих аутентичную кухню этого народа», – подчеркнули в музее.

Также в сетоском амбаре можно будет купить памятные сувениры, в том числе связанные с народом сето.