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Культура

Тематическое мини-кафе открыли в Изборском музее

Новое мини-кафе открылось на территории Изборского музея-заповедника. Как сообщили в пресс-службе музея, в кафе псковичи и гости региона смогут попробовать свежую выпечку и выпить ароматного чая.

Фото: Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Изборск»

«Благодаря открытию новой площадки традиционные сетоские угощения можно будет попробовать не только в музее-усадьбе сето в деревне Сигово, но и в Изборске. Это хорошая новость не только для туристов, но и для псковичей, любящих аутентичную кухню этого народа», – подчеркнули в музее. 

Также в сетоском амбаре можно будет купить памятные сувениры, в том числе связанные с народом сето.

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