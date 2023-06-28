В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий

23:42, 28 июня 2023, ПАИ

В сквере Псковского государственного университета высадили сирингарий – сад из разных сортов сирени. Мероприятие прошло в рамках модуля «Гуманитарные истоки и смыслы будущего», сообщили в пресс-службе вуза.

Участники модуля высадили 100 кустов сортовой сирени. Растения были подарены вузу НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» в рамках проекта «Белгородская сирень» (Ботанический сад НИУ «БелГУ»).

«У сквера ПсковГУ появилась душа, – подчеркнула ректор вуза Наталья Ильина. – Для жителей Пскова парк перед главным корпусом всегда ассоциировался с сиренью. Наши гости совместно с волонтёрами и представителями проекта из Белгорода сегодня исполнили пожелание наших горожан: у корпуса на площади Ленина высаживается сирингарий».



Фото: Пресс-служба ПсковГУ



Фото: Пресс-служба ПсковГУ



Фото: Пресс-служба ПсковГУ



Фото: Пресс-служба ПсковГУ



Фото: Пресс-служба ПсковГУ









Проект «Белгородская сирень» направлен на микроклонирование редких по своим характеристикам сортов сирени, в том числе из селекции Леонида Колесникова, а также выведение собственных. Ученые формировали сирингарий с 2018 года. За эти годы коллекция разрослась до 462 сортов всевозможных оттенков и размеров сирени и стала крупнейшей не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. За эти достижения ботанический сад БелГУ в 2021 году получил высшую награду Международного общества сирени для организаций и ботанических садов President's Аward.