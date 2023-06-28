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Общество

В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий

В сквере Псковского государственного университета высадили сирингарий – сад из разных сортов сирени. Мероприятие прошло в рамках модуля «Гуманитарные истоки и смыслы будущего», сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Пресс-служба ПсковГУ

Участники модуля высадили 100 кустов сортовой сирени. Растения были подарены вузу НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК» в рамках проекта «Белгородская сирень» (Ботанический сад НИУ «БелГУ»).

«У сквера ПсковГУ появилась душа, – подчеркнула ректор вуза Наталья Ильина. – Для жителей Пскова парк перед главным корпусом всегда ассоциировался с сиренью. Наши гости совместно с волонтёрами и представителями проекта из Белгорода сегодня исполнили пожелание наших горожан: у корпуса на площади Ленина высаживается сирингарий».

  • В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ
  • В университетском сквере ПсковГУ появился первый в области сирингарий
    Фото: Пресс-служба ПсковГУ

Проект «Белгородская сирень» направлен на микроклонирование редких по своим характеристикам сортов сирени, в том числе из селекции Леонида Колесникова, а также выведение собственных. Ученые формировали сирингарий с 2018 года. За эти годы коллекция разрослась до 462 сортов всевозможных оттенков и размеров сирени и стала крупнейшей не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. За эти достижения ботанический сад БелГУ в 2021 году получил высшую награду Международного общества сирени для организаций и ботанических садов President's Аward.

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