Молодых матерей в Псковской области могут освободить от транспортного налога

09:58, 29 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс в региональный парламент законодательную инициативу об освобождении женщин, родивших первенца в возрасте до 25 лет, от уплаты транспортного налога. Проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости в регионе, распространяется на жительниц Псковской области в возрасте до 25 лет включительно, у которых с 1 июня 2023 года по 31 декабря 2026 года родился первый ребёнок. Льгота по транспортному налогу рассчитана на три года – с рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста за один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

Обращённую к молодёжи инициативу прокомментировала председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Екатерина Ломанова.

«Предложение действительно интересное. Любая поддержка молодых мам ценна. Все мы понимаем, что ездить с малышом на своей машине намного удобнее, чем на общественном транспорте. А если появится льгота по уплате транспортного налога, то содержать машину станет проще. Такая небольшая поддержка поможет облегчить быт молодым мамам и сделает их более мобильными в решении различных вопросов», – поддержала законопроект Екатерина Ломанова.

По решению Совета Собрания депутатский корпус рассмотрит проект закона 6 июля на сессии регионального парламента.