Машинист энергоблоков Псковской ГРЭС отмечен дипломом «Лучший по профессии»

13:29, 29 июня 2023, ПАИ

Машинист энергоблоков Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» Александр Смоленцев отмечен дипломом «Лучший по профессии» в рамках празднования Дня поселка Дедовичи.

В энергетике Александр Смоленцев уже 40 лет. По стопам отца пошел обходчиком по котельному оборудованию на Явинскую ГРЭС, затем, в 1985 году, приехал на строительство Псковской ГРЭС.

«Тогда на площадке были только пускоотопительная котельная и труба главного корпуса, чуть позже началось строительство машинного отделения, административно-бытового здания, монтаж оборудования. Можно сказать, что станция выросла на моих глазах, – рассказал Александр Смоленцев. – Кроме того, моя смена выпала на день пуска первого энергоблока в 1993 году. Вот это было масштабное мероприятие! Объединив усилия, мы привели в действие железный механизм, доказав тем самым, что увлеченный человек способен свернуть горы на пути к своей цели».

Александр Смоленцев прошел все ступени карьерной лестницы от машиниста пусковой котельной до старшего машиниста энергоблоков и признаётся, что самым запоминающимся периодом в трудовой практике была эксплуатация котла, потому что это наиболее интересное оборудование и, кроме того, именно с него начался его энергетический путь.

«Свою профессию я выбрал осознанно, видя перед собой положительный пример своих родителей. Всегда считал и считаю, что работать в энергетике – это прежде всего нести пользу людям, – отметил Александр Смоленцев. – Эта отрасль требует отменных знаний, повышенной внимательности и ответственности. Да, это сложно, но вместе с тем безумно интересно. Полюбив энергетику однажды, остаешься верен ей всю жизнь».

«У Александра за плечами огромный опыт в оперативной работе, – рассказал начальник котлотурбинного цеха Псковской ГРЭС Игорь Филиппов. – Он отлично ориентируется и грамотно действует в любых условиях, постоянно совершенствует теоретические и практические знания, выступает в роли наставника для молодых специалистов. Я рад, что в нашем коллективе есть такой специалист. Уверен в нашем дальнейшем длительном и плодотворном сотрудничестве».

В свободное от работы время Александр Смоленцев любит посидеть с удочкой на берегу реки или отправиться на озеро. Говорит, что рыбалка успокаивает нервы, приводит в порядок мысли, наполняет энергией и азартом. А еще это хорошее время для душевного разговора и простого созерцания природы. Не так давно он открыл для себя просторы Чудского озера и теперь домой возвращается непременно с богатым уловом. 15 кг собственноручно пойманного рыбного разнообразия – не предел возможностей.

Александр Смоленцев награжден благодарностью Псковской ГРЭС в честь Дня энергетика, Почетной грамотой правительства Псковской области, благодарностью Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, занесен на доску почета Псковской ГРЭС.