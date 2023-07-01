Календарь красоты и здоровья на июль

11:15, 01 июля 2023, ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость.

Календарь красоты, здоровья и ухода за собой на второй летний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

1, 2 июля и с 18 по 31 июля благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек. При физических тренировках акценты на наращивание мышечной массы, формирование нужных зон.

С 4 по 17 июля благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек. В спортивных тренировках акцент на сбрасывание веса, убирание лишнего с проблемных зон, сушки.

Самые лучшие дни для разгрузочных - 15, 16, 17 июля.

3 июля (в полнолуние) и 17 июля (в новолуние) особенно не рекомендуются хирургические операции и косметические уколы красоты. Если вы в эти дни сдаете анализы, результаты могут быть неточными.

ВАЖНО! Весь месяц Сатурн находится в ретроградном движении. Нежелательны серьезные эстетические манипуляции в стоматологии, такие как установка имплантов, коронок, виниров. Речь, разумеется, не идет об экстренной помощи. Но можно переделывать предыдущие неудачные операции.

ВАЖНО! С 23 июля Венера разворачивается в ретроградное движение. Не рекомендуются пластические операции и другие серьезные медицинско-эстетические манипуляции. Уколы красоты с осторожностью и только у проверенного мастера.

ВАЖНО! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

1, 2 июля - покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бедер.

3, 4 июля - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника. Аккуратнее с прогибами назад.

5, 6 июля - креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

7, 8 июля - чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, инфекций, отравления лекарствами и алкоголем.

9, 10, 11 июля - активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки. В практике йоги аккуратнее со стойками на голове.

12, 13 июля - скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Арт-терапия. Уязвимы шея, уши, щитовидка, горло. Профилактика - полоскание, ингаляции.

14, 15 июля - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, легкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

16, 17, 18 июля - уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Очистка кожи от токсинов. Изготовление саше. Уязвимы грудь, желудок.

19, 20 июля - окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезенка.

21, 22, 23 июля - любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Изготовление саше. Уязвим кишечник.

24, 25 июля - работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

26, 27, 28 июля - депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж. Любые процедуры, быстро сгоняющие вес. Для любителей экстрима - стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

29, 30 июля - покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бедер.

31 июля - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника. Аккуратнее с прогибами назад.