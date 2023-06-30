Июль: спуск с горы без тормозов

09:24, 30 июня 2023, ПАИ

В начале месяца включаем талант продажника, в конце ждем возвращения бывших - астрологический прогноз на макушку лета от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

В целом июль будет нестабильным месяцем, нам предстоит пройти через несколько коротких напряженных периодов, которые могут ощущаться как спуск с горы без тормозов.

Может, правда, случиться и так, что и уход вашего возлюбленного, и его возвращение уложатся в рамки одного месяца. Начало июля напряженное для любовной и финансовой сфер. Чревато внезапными взрывами в отношениях, резкими уходами и выяснением неожиданной и неприятной правды. Такую энергетику несет напряженный аспект Венеры и Урана. Он же может принести непредвиденные расходы и спровоцировать людей на спонтанные траты, вызванные внезапными искушениями. Отнеситесь с разумным скепсисом к заманчивым финансовым предложениям. Пик аспекта придется на период с 1 по 4 июля. Если в личной жизни в это время начнутся конфликты, они получат свое развитие в начале августа и в конце сентября.

Муть и неразбериху, как в любовную жизнь, так и в прочие аспекты бытия, может внести и Нептун, который разворачивается в ретроградное движение. В ретро Нептун зависнет на несколько месяцев - до начала декабря. Для людей, склонных к разного рода нехорошим зависимостям, но находящимся некоторое время в ремиссии, есть опасность вернуться к вредным привычкам. Также в повестку дня может вернуться и забытая тема коронавируса.

Но вернемся к началу июля. 3 числа будет довольно напряженное полнолуние в знаке Козерога. Если у вас есть сложности в отношениях с кем-то, кто выше вас по рангу - это может быть как начальник, так и старший родственник, вблизи полнолуния можно ожидать кульминации конфликта. Если вы готовы к конструктивному диалогу, это неплохой шанс расставить все точки над i, а в особо тяжелых случаях и завершить отношения.

Две недели, следующие за полнолунием, хороши для того, чтобы доводить до ума начатое, шлифовать проекты, с которыми вы стартанули раньше, решать семейные вопросы.

С 8 по 12 июля могут быть резкие, внезапные, взрывоопасные события, схожие по энергетике с теми, которые мы наблюдали в конце июня. Можно столкнуться с шокирующей информацией. Будьте внимательны и аккуратны.

10 июля Марс переходит в знак Девы и пробудет там до конца августа, обстановка постепенно становится менее напряженной, хотя бы в деловой сфере. Девиз периода можно охарактеризовать как «меньше слов, больше дела». Это хорошее время для бизнеса, профессиональной сферы. Люди заточены на планомерную, последовательную работу, достижение практических результатов, оттачивание мастерства. Вокруг становится меньше пафоса, авантюризма, неадекватных проявлений. Период хорош для того, чтобы искать новых сотрудников, повышать квалификацию действующих.

Все, что вы сделаете на неделе после новолуния - с 17 по 24 июля, будет иметь отдаленные последствия, как со знаком плюс, так и со знаком минус, поэтому тщательно планируйте свою деятельность. Ну и внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас.

Это касается как жизни отдельных людей, так и целых государств.

23 июля Венера разворачивается в ретроградное движение и пробудет там до 4 сентября. Подробнее об особенностях периода напишу чуть позже. А пока лишь обозначу его основные особенности. У астрологов есть своя статистика: браки, заключенные в период ретро Венеры, распадаются в три раза чаще. Романтическая связь, начавшаяся в это время, тоже вероятнее всего окажется недолговечной. Это в целом неблагоприятный период для любовной сферы. Но зато на ретроградной Венере часто возобновляются прервавшиеся ранее отношения. Так что ждите камбэков бывших и не удивляйтесь, если вдруг захочется отправить СМС брошенному полгода назад любовнику. Также в период ретро Венеры не рекомендуется делать пластические операции, начинать бизнес в сфере красоты, искусства, дизайна, моды. Крупные покупки лучше отложить, с большой долей вероятности вы останетесь разочарованы.

21-24 июля - следующий напряженный период, когда может поштормить. Не планируйте на это время принятия серьезных решений, старта проектов, по возможности, перенесите дальние поездки.

23 июля Солнце переходит в знак Льва. В целом на месяц наступает хороший период для творческой деятельности, индивидуального предпринимательства, обстоятельства способствуют, чтобы наши таланты заметили и оценили по достоинству. Не стесняйтесь выходить на публику со своими идеями и проектами. Но энергетика периода такова, что успех не дается без усилий.