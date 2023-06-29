Стало известно, что войдёт в рубрику «Псков на экране» в рамках фестиваля «Западные ворота»

19:13, 29 июня 2023, ПАИ

О том, что войдёт в рубрику «Псков на экране» на Международном кинофестивале «Западные ворота», сообщил программный директор кинофестиваля Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

В рубрике «Псков на экране» представят картины разных эпох, снятые в Псковской области. «Мы хотим порадовать псковичей и псковичек содержанием этих картин, хотя они уже не новые, это ретроспекция», – пояснил Александр Дунаевский.

Также будет несколько короткометражных фильмов, где «на экране мелькает Псков». «Мы эту секцию очень любим и ценим, она одна из первых задумывалась на первый фестиваль» – отметил гость студии.

При этом, по словам программного директора, картин с видами Псковской области на кинофестивале должно было быть больше, но многие режиссёры отправили заявки на кинофестиваль уже после дедлайна. «В следующем году мы закроем эту нишу», – заверил он.

Напомним, IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут 50 выдающихся деятелей культуры. Фильмом открытия кинофестиваля станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году.

Отметим, что все новости о кинофестивале публикуются в специальном сюжете ПАИ здесь.