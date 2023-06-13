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Снятый в Пскове фильм откроет кинофестиваль «Западные ворота»

Фильмом открытия IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» станет художественный фильм «Я делаю шаг», съёмки которого велись в Пскове в прошлом году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Съёмочная группа под руководством режиссёра Ольги Акатьевой специально для съёмок приезжала в Псков летом прошлого года. Ключевой локацией киноленты стала площадка средней общеобразовательной школы № 1 имени Л. М. Поземского. Отметим, пилотное название проекта звучало как «Я читаю». 

В центре повествования киноленты история Саши Макарова, выпускника педагогического института, который после получения диплома возвращается в родной город, чтобы работать учителем литературы. Однако проблема в том, что из-за дислексии педагог с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.

Роль Саши Макарова исполнит Сергей Новосад. Кроме того, в картине заняты известные актрисы Нина Усатова, Равшана Куркова, Анастасия Талызина, актёр Денис Синявский.

Напомним, что IV Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 7 по 9 июля.

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