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Общество

В Великолукском районе определили победителя районного конкурса ТОС

Победителя конкурса ТОС определили в Великолукском районе. Им стало территориальное общественное самоуправление «Стрела» посёлка Мелиораторов. Об этом пишет газета «Наш путь».

Изначально предполагалось, что на реализацию лучшего проекта будет выделена сумма в размере 100 тысяч рублей, однако, поскольку заявка на конкурс была предоставлена только одна, сумму выигрыша увеличили до 200 тысяч рублей.

Такое решение озвучил глава Великолукского района Алексей Кузьмин, под председательством которого прошло заседание комиссии по определению победителя. Члены ТОС «Стрела» посёлка Мелиораторов под председательством местной жительницы Полины Ивановой разработали проект обустройства спортивной площадки в населённом пункте.

«Мы планируем обустроить в посёлке площадку для игры в баскетбол и волейбол, баскетбольные кольца, спортивный инвентарь, а также произвести благоустройство территории», – рассказала девушка, добавив, что в обозримом будущем ТОС «Стрела» планирует и дальше участвовать в конкурсах, побеждать, а выигранные средства направлять на благоустройство посёлка.

В районной газете также отметили, что ТОС «Стрела» не одержал в этом году победу в региональном грантовом конкурсе, однако энергии для будущих побед не утратил и победил в районном.

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