В Госдуму внесли законопроект о легализации продажи алкоголя

20:03, 29 июня 2023, ПАИ

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным внесла в Госдуму законопроект, направленный на легализацию розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов, следует из базы данных нижней палаты парламента, сообщает агентство «Прайм».

Согласно документу, это касается продажи алкогольной продукции в «сезонных [летних] кафе», прилегающих к стационарным объектам общественного питания, место нахождения которых указано в лицензии на такую продажу, при соблюдении требований к розничной продаже алкоголя и наличии заключения о соответствии требованиям, предъявляемым к размещению и обустройству таких временных конструкций.

«Закрепление в законодательстве положений, позволяющих осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в летних [сезонных] кафе, позволит создать стабильные и понятные условия для продажи алкогольной продукции на таких летних террасах», – сказано в пояснительной записке. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Разработчики обращают внимание, что законом о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции сейчас не предусмотрена возможность её розничной продажи при оказании услуг общепита на территории летних [сезонных] кафе. А это могут быть, например, веранды, помосты, «дворики», которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и выполняют роль обслуживания питанием и / или напитками его посетителей, замечают они.

«Вследствие такой правовой неопределённости обслуживание посетителей сезонных [летних] кафе алкогольными напитками образует предмет административного правонарушения, выражающегося в нарушении особых требований к розничной продаже алкогольной продукции <…> и влекущее за собой наказание для организации, в том числе, в виде внесудебного аннулирования лицензии <…>, а для посетителя – административное наказание за распитие алкогольной продукции в запрещённых местах», – указывается в пояснительной записке.

В связи с этим на территории Москвы в 2022 году был проведен эксперимент, который допускал розничную продажу алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов. Его результаты показали, что либерализация регулирования розничной продажи алкогольной продукции на летних верандах не приведёт к увеличению объёмов её потребления и не будет противоречить национальному проекту «Демография», направленному в том числе на снижение потребления алкоголя в РФ, отмечают разработчики.

Это обусловлено тем, что «функционирование летних «сезонных» кафе не предполагает открытия новых стационарных торговых объектов или объектов общественного питания», сами конструкции являются временными, а порядок их функционирования и оборудования определяется региональными нормативными правовыми актами, полагают они.