Котельную капитально отремонтируют в селе Ляды Плюсского района

20:39, 29 июня 2023, ПАИ

Правительство Псковской области окажет поддержку Плюсскому району в части капремонта котельной в селе Ляды, сообщает пресс-служба правительства Псковской области со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.

Капитальный ремонт будет проведён в рамках подготовки муниципалитета к грядущему отопительному сезону. В настоящее время к котельной подключены два социальных объекта – Лядская средняя школа и офис врача общей практики. В перспективе от котельной планируется отапливать и культурный центр, который строится по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В настоящее время оборудование котельной изношено. Для обеспечения бесперебойной работы планируется заменить два котла, оборудование, дымоход и дымовую трубу. Общий объём средств, выделенных из областного бюджета – 4,5 млн рублей. «Решение принято, работы будут проведены», – обратил внимание губернатор.

Продолжится и улучшение транспортной доступности муниципалитета. Жители района обратились с просьбой отремонтировать дорогу, соединяющую Плюсский и Струго-Красненский районы [региональная дорога Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса]. Работы на первом участке в 9 км на территории Плюсского района до границы со Струго-Красненским районом начнутся уже в этом году, в целом контракт будет двухлетним. Финансирование составит около 210 млн рублей. В настоящее время ведётся подготовка к конкурсным процедурам, доложил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Губернатор, в свою очередь, поручил руководителю профильного комитета держать ход конкурсных процедур и ремонта на особом контроле.

В целом губернатор положительно оценил работу муниципальной администрации, обратил внимание, что глава района активно берётся за решение актуальных вопросов, участие в различных государственных и региональных программах. «Чего только стоит привлечение средств в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» – 400 млн рублей. Это позволит значительно увеличить качество жизни людей», – прокомментировал губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что муниципалитет вошёл в пятёрку самых активных в ходе рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды», за что был дополнительно удостоен областного гранта. Это позволит выполнить дополнительный объём работ по благоустройству.

«Нужно использовать все возможности для развития района. Для каждого направления есть целый перечень возможностей для привлечения федеральных средств», – акцентировал внимание Михаил Ведерников.