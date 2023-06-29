Игорь Иванов вошёл в состав Общественного штаба наблюдения за выборами

21:44, 29 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов вошёл в состав Общественного штаба наблюдения за выборами в единый день голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Руководителем Общественного штаба является председатель областной организации профсоюза народного образования и науки РФ, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва. Она отметила, что основная цель Общественного штаба – обеспечить эффективный контроль за выборами в дни голосования – 8,9,10 сентября.

«В Псковской области будет проходить 12 избирательных кампаний, в том числе, очень важные для граждан нашего региона выборы губернатора Псковской области», – сообщила Наталья Горбачёва.

В состав штаба также входят члены региональной Общественной палаты, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Великих Лук, представитель Ассоциации совета муниципальных образований области, руководители общественных организаций, юристы и другие.

«За избирательным процессом должны наблюдать проверенные и достойные граждане. Независимое наблюдение – гарантия защиты выбора наших граждан», – уверен Игорь Иванов. Он добавил, что в составе Общественного штаба сильная и достойная команда.