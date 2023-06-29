Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство России утвердило ограничение ввоза семян

Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает агентство «Прайм».

«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в тексте постановления.

В список попали семенной картофель, семенные пшеница и меслин, семенная рожь, семенной ячмень, семенная кукуруза, семенные соевые бобы, семена рапса, семена подсолнечника и семена сахарной свёклы.

Минсельхозу поручено при необходимости представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих категорий семян и о правилах их распределения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

Делегация псковских профсоюзов находится с рабочим визитом в Белоруссии
29 июня 2023

Игорь Иванов вошёл в состав Общественного штаба наблюдения за выборами
29 июня 2023

ВИДЕО. Ветер повалил несколько деревьев на дороге у ОЭЗ «Моглино»

29 июня 2023

Котельную капитально отремонтируют в селе Ляды Плюсского района
29 июня 2023

Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 июня 2023

«Казнь», южнокорейские драмы и киноклуб: что посмотреть на фестивале «Западные ворота»
29 июня 2023

Новый выпуск программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
29 июня 2023

Почти 10 млн рублей привлекли в Псковскую область на развитие добровольчества

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...