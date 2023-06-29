Правительство России утвердило ограничение ввоза семян

23:41, 29 июня 2023, ПАИ

Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает агентство «Прайм».

«Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в тексте постановления.

В список попали семенной картофель, семенные пшеница и меслин, семенная рожь, семенной ячмень, семенная кукуруза, семенные соевые бобы, семена рапса, семена подсолнечника и семена сахарной свёклы.

Минсельхозу поручено при необходимости представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих категорий семян и о правилах их распределения.