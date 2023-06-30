Международный день парламентаризма отмечается сегодня

08:09, 30 июня 2023, ПАИ

30 июня отмечается Международный день парламентаризма, сообщает calend.ru. Он установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция № 72/278) в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза, МПС (англ. Inter-Parliamentary Union, фр. L'Union Interparlementaire). Эта глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призвана совершенствовать институты парламентаризма во всём мире, подчёркивая его важность в деле улучшения жизни людей.

Наличие сильного, сбалансированного, действующего парламента является одним из признаков и основ демократии. Представляя интересы своих избирателей, парламентарии должны стремиться обеспечить эти интересы путём принятия соответствующих законов, внесения поправок в уже принятые законодательные акты в том случае, если того требует объективная реальность. Парламент, стремящийся своей деятельностью улучшить жизнь граждан, не забывающий о защите наиболее уязвимых слоёв населения, — это воплощение идеала принципов парламентаризма.

Согласно истории развития парламентаризма, старейшим парламентом принято считать учреждённый в X веке исландский альтинг, хотя различные формы представительства существовали ещё в эпоху Древнего мира. В настоящий момент существует две формы этого представительного органа законодательной власти: однопалатные и двухпалатные парламенты. По данным ООН, из 193 государств — членов ООН в 79 странах действует двухпалатная система, а в 114 странах — однопалатная. Таким образом, существующие в мире 272 палаты насчитывают порядка 46 000 членов. При этом 26,2% членов парламентов мира — женщины, а 28,1% членов парламентов мира моложе 45 лет.

Одним из инициаторов учреждения Международного дня парламентаризма является Россия. Впервые эта инициатива была озвучена и одобрена на сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, где было составлено обращение уже в МПС. В октябре 2017 года на очередной сессии Межпарламентского союза, проходившей в Санкт-Петербурге, МПС одобрил инициативу и составил обращение в Генеральную Ассамблею ООН, которая и приняла соответствующую резолюцию 23 мая 2018 года. Соавторами резолюции выступили более ста государств.