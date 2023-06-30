71 иностранный студент получил диплом ПсковГУ в этом году

11:49, 30 июня 2023, ПАИ

Выпускной у иностранных студентов из Узбекистана, Латвии, Туркменистана, Дании, Молдовы, Казахстана, Эстонии, Литвы, Белоруссии и Таджикистана состоялся в ПсковГУ. В общей сложности дипломы вуза получил 71 иностранный студент. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Со словами поздравления и напутствия к выпускникам обратилась начальник управления международной деятельности ПсковГУ Елена Трифонова. Она пожелала ребятам быть успешными, не останавливаться в достижении новых целей и не забывать родной вуз, где о выпускниках всегда помнят и гордятся.

Мероприятие продолжилось творческими танцевальными и музыкальными номерами, которые подготовили студентка 5-го курса института медицины и экспериментальной биологии Инес Куки из Туниса, студентка 2-го курса института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Ярослава Киланова из Казахстана, а также команда тьюторов.

По сложившейся традиции в завершение церемонии следующим поколениям иностранных студентов передали глобус с лентой-символом выпуска 2023 года, а самим выпускникам был презентован «плакат памяти» с пожеланиями и напутствиями от гостей мероприятия.

Отметим, что собрание организовал отдел по работе с иностранными обучающимися управления международной деятельности ПсковГУ.