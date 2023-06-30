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Цех передовой инженерной школы Союзного государства в станкостроении открыли в Пскове

Научно-производственный цех Передовой инженерной школы (ПИШ) гибридных технологий в станкостроении Союзного государства открылся в ПсковГУ. Участие в запуске приняли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщет ТАСС.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Дан старт работе научно-производственного цеха ПИШ Союзного государства», - отмечается в сообщении пресс-службы ПсковГУ.

По данным пресс-службы ПсковГУ, основная цель ПИШ Союзного государства, созданного на базе ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом, - это подготовка межотраслевых инженерных кадров, способных обеспечить условия выхода станкостроения Союзного государства на высокий конкурентоспособный уровень. Руководитель школы - профессор высшей школы энергетического машиностроения Юрий Петреня, научный руководитель - профессор БНТУ Олег Девойно.

Отметим, всего в ПИШ работает 66 сотрудников, на программах бакалавриата и магистратуры - 1 039 студентов. В числе ключевых индустриальных партнеров проекта - российские и белорусские предприятия. Научно-производственный цех включает российско-белорусский научно-исследовательский центр гибридных технологий формообразования, научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий, научно-образовательный центр компьютерного моделирования основных процессов работы станочного оборудования.

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