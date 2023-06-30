Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор провёл заседание региональной антитеррористической комиссии

Заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось сегодня, 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе в правительстве региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В первую очередь была рассмотрена реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Псковской области. Особое внимание члены заседания уделили работе с молодёжью и распространению информационных материалов, направленных на формирование нетерпимости к идеологии терроризма.

«Основной акцент в этом вопросе мы будем делать на образовательных учреждениях, в том числе высших учебных заведениях», – подчеркнул глава региона.

Для организации работы им будут направлены специализированные методические рекомендации Министерства науки и высшего образования России. Вузам предлагается в своей структуре создать специализированные управления и проводить мониторинг среди студентов, направленный на выявление деструктивного поведения. Также будет организована работа по повышению квалификации педагогических работников и психологов. Для этого в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования разработают специализированные образовательные модули и программы с возможностью очного и дистанционного обучения.

В ходе заседания были также рассмотрены и вопросы антитеррористической защищённости объектов культуры на территории региона. Михаил Ведерников поручил детально проработать вопрос проведения мероприятий на двух объектах областного колледжа искусств.

Как сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, на закупку и установку необходимого оборудования требуется 9 млн рублей.

«Нужно найти возможность начать первоочередные работы уже в этом году, чтобы в следующем их продолжить и завершить», – обратил внимание губернатор.

В свою очередь председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила об обеспечении антитеррористической безопасности на объектах медорганизаций. Так, в настоящее время введенные в эксплуатацию в текущем году 23 фельдшерско-акушерских пункта проходят процедуру категорирования. Отдельно Марина Гаращенко доложила, что в Псковской областной клинической больнице оборудуется контрольно-пропускной пункт, завершается установка кнопок экстренного вызова полиции и восстанавливается ограждение по периметру.

«В течение месяца планируем работы завершить», – заверила руководитель комитета.

Также в Псковском госпитале для ветеранов войн предполагается установить ограждение и смонтировать систему сигнализации.

В завершение губернатор обсудил с участниками заседания вопросы обеспечения антитеррористической защищенности на территории международного аэропорта Пскова им. Княгини Ольги. Так, здесь реализуется ряд мер на повышение защищенности объекта – приобретается, поставляется и монтируется специализированное оборудование, огорожена зона безопасности перед аэровокзалом, сформировано подразделение авиационной (транспортной) безопасности, проводится его аккредитация, решаются иные актуальные вопросы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июня 2023

Пропускную способность ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков

30 июня 2023

В эфир вышел 119-й выпуск «Псковского телеграма»
30 июня 2023

В Пскове заканчивается набор учеников в пожарно-спасательный класс
30 июня 2023

Псковский губернатор провёл заседание региональной антитеррористической комиссии
30 июня 2023

Цех передовой инженерной школы Союзного государства в станкостроении открыли в Пскове

30 июня 2023

Псковские профсоюзы ознакомились с работой профактивистов компании «Белалко»
30 июня 2023

Псковские газовики принимают экзамены у студентов колледжа ПсковГУ
30 июня 2023

Звонкие рекорды, поющее ружье и партчехарда. 119-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...