Псковский губернатор провёл заседание региональной антитеррористической комиссии

17:48, 30 июня 2023, ПАИ

Заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось сегодня, 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе в правительстве региона.

В первую очередь была рассмотрена реализация мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Псковской области. Особое внимание члены заседания уделили работе с молодёжью и распространению информационных материалов, направленных на формирование нетерпимости к идеологии терроризма.

«Основной акцент в этом вопросе мы будем делать на образовательных учреждениях, в том числе высших учебных заведениях», – подчеркнул глава региона.

Для организации работы им будут направлены специализированные методические рекомендации Министерства науки и высшего образования России. Вузам предлагается в своей структуре создать специализированные управления и проводить мониторинг среди студентов, направленный на выявление деструктивного поведения. Также будет организована работа по повышению квалификации педагогических работников и психологов. Для этого в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования разработают специализированные образовательные модули и программы с возможностью очного и дистанционного обучения.

В ходе заседания были также рассмотрены и вопросы антитеррористической защищённости объектов культуры на территории региона. Михаил Ведерников поручил детально проработать вопрос проведения мероприятий на двух объектах областного колледжа искусств.

Как сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, на закупку и установку необходимого оборудования требуется 9 млн рублей.

«Нужно найти возможность начать первоочередные работы уже в этом году, чтобы в следующем их продолжить и завершить», – обратил внимание губернатор.

В свою очередь председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила об обеспечении антитеррористической безопасности на объектах медорганизаций. Так, в настоящее время введенные в эксплуатацию в текущем году 23 фельдшерско-акушерских пункта проходят процедуру категорирования. Отдельно Марина Гаращенко доложила, что в Псковской областной клинической больнице оборудуется контрольно-пропускной пункт, завершается установка кнопок экстренного вызова полиции и восстанавливается ограждение по периметру.

«В течение месяца планируем работы завершить», – заверила руководитель комитета.

Также в Псковском госпитале для ветеранов войн предполагается установить ограждение и смонтировать систему сигнализации.

В завершение губернатор обсудил с участниками заседания вопросы обеспечения антитеррористической защищенности на территории международного аэропорта Пскова им. Княгини Ольги. Так, здесь реализуется ряд мер на повышение защищенности объекта – приобретается, поставляется и монтируется специализированное оборудование, огорожена зона безопасности перед аэровокзалом, сформировано подразделение авиационной (транспортной) безопасности, проводится его аккредитация, решаются иные актуальные вопросы.