Tele2 запустила безлимитную аренду портативных аккумуляторов в Псковской области

18:42, 30 июня 2023, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам бесплатно пользоваться сервисом аренды портативных зарядных устройств. Услуга доступна абонентам тарифов Black и Premium в розничной сети Tele2 в Псковской области. Арендовать Power Bank можно в любом салоне оператора, участвующем в проекте, а сдать – в ближайшей торговой точке компании или пункте партнёра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Использовать сервис аренды портативных зарядных устройств может каждый. Для абонентов премиальных тарифов Black и Premium услуга предоставляется бесплатно. Арендовать Power Bank можно в салонах связи Tele2 неограниченное количество раз, при этом устройство должно быть возвращено в течение 3 дней. Стоимость аренды в торговых точках Tele2 для пользователей остальных тарифов и клиентов других операторов составляет 50 рублей за первый час и 100 рублей в сутки, для абонентов Tele2 – первый час бесплатно. Также пользователи могут подключить безлимитную аренду Power Bank за 490 рублей на 30 дней.

Как правило, жители мегаполиса пользуются сразу несколькими гаджетами. Посетители салонов Tele2 смогут зарядить не только смартфоны, но и другие мобильные устройства: беспроводные наушники, умные колонки, смарт-часы, планшеты и ноутбуки. Внешние аккумуляторы оборудованы кабелями с разъемами различных типов: Lighting, USB-C, micro USB. Взяв Power Bank в салоне связи у дома, клиент может по пути на работу зарядить свой смартфон и вернуть зарядное устройство рядом с офисом.

Сейчас услуга доступна в 11 салонах Псковской области. Партнёром проекта является Get Energy.

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