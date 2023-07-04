Стало известно, какие товары россияне относят к дорогим

09:37, 03 июля 2023, ПАИ

Чаще всего к дорогостоящим товарам россияне относят автомобили (56 %), недвижимость (42 %) и бытовую технику (27 %). Это следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в рамках спецпроекта с РИА Новости.

Также дорогими товарами в РФ считают автомобили и автозапчасти (56 %), недвижимость, квартиры, земельные участки, дачи и дома (42 %), телевизоры, пылесосы, стиральные машины и холодильники (27 %).

Реже к ним относят продукты питания (21 %), антикварные вещи (8 %), одежду и обувь (8 %), мебель (6 %), предметы для ремонта и строительства (6 %), самолеты, яхты, вертолеты (4 %).