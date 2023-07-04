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Выпускники медфака ПсковГУ дали клятву российского врача

Выпускники медицинского факультета Псковского государственного университета, сдавшие государственные итоговые испытания, дали клятву российского врача в «Точке кипения» ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

На мероприятии присутствовали директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро и заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина. Они поздравили выпускников с завершением первого этапа на пути становления в профессии, отметив, что каждого из них ждут в лечебно-профилактических учреждениях Псковской области, а также в университете в качестве преподавателей и научных сотрудников.

Декан медицинского факультета Марина Галактионова зачитала приказы о присвоении квалификации врача-кибернетика и врача-биохимика, а после получения дипломов выпускники дали клятву врача России.

Также напутственные слова выпускникам дали заведующая выпускающей профильной кафедры профессор Евгения Случанко, доцент Владимир Белов, заместитель директора института доцент Светлана Александрова.

«Вы – молодая смена нашей отрасли здравоохранения. Вас ждут с нетерпением в лабораториях, больницах и поликлиниках области. Мы готовы передавать вам свой опыт и стать вашими наставниками!» – обратилась к выпускникам зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

Добавим, что с 4 июля выпускников ждёт первичная аккредитация, после успешного прохождения которой ряды практического здравоохранения пополнятся молодыми кадрами.

Напомним, в этом году медицинский факультет ПсковГУ окончили девять выпускников по специальности «Медицинская биохимия» и четыре медицинских кибернетика. Дипломы с отличием получили два выпускника – будущие врачи-биохимики Татьяна Петрова и Дмитрий Сливинский.

В отчётах председателей государственных экзаменационных комиссий доктора медицинских наук, профессора Аллы Салминой и главного врача Псковской областной детской больницы Анны Митюшкиной о качестве подготовки специалистов отмечено, что студенты показали зрелость оценочных суждений, умение анализировать и соотносить теоретические и практико-ориентированные знания в профессиональной области, умение грамотно, логично и доказательно излагать сущность вопросов.

Председатели государственной экзаменационной комиссии высоко оценили работу, проведенную профессорско-преподавательским составом и в целом коллективом Института медицины и экспериментальной биологии по подготовке и проведению выпускных экзаменов студентов.

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