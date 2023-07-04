Праздничный концерт для выпускников пройдёт в Великих Луках 4 июля

16:37, 03 июля 2023, ПАИ

О проведении концерта для выпускников 4 июля напомнили великолучанам в группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

«4 июля в городе будут проходить выпускные в общеобразовательных школах. В 19:00 на Летней эстраде для выпускников состоится праздничный концерт», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 11:00 4 июля до 11:00 5 июля в городе не допускается розничная продажа алкогольной продукции.