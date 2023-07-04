Утром 5 июля жители Пскова услышат сигнал электросирены
5 июля в 8:00 в Пскове проверят систему централизованного оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, сообщили ПАИ в администрации города. В это время горожане услышат звуки электросирены, что означает сигнал «Внимание всем!».
«Мероприятие пройдет с целью проверки технической готовности систем оповещения к выполнению возложенных на них задач. Псковичей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий», - предупредили в администрации.
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