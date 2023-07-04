Названы лауреаты конкурса «Живое пушкинское слово» в Пскове и Великих Луках

17:05, 03 июля 2023, ПАИ

Финал конкурса исполнителей стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» прошёл в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Победители конкурса станут участниками гала-концерта в рамках ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. Лауреаты I степени также отправятся на групповую экскурсию в Санкт-Петербург и посетят Музей-квартиру Александра Пушкина.

Лауреатами I степени в Пскове стали:

Дмитрий Тыщенко (Бежаницы, 13 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников;

Анастасия Куклина (Псков, 20 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников;

Марина Травкина (Печорский район, 43 года) / Вокал, наставник Елена Обухова;

Валентина Фадеева (Дновский район, 65 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников.

Лауреатами II степени в Пскове стали:

Амина Мухаметшина (Псков, 10 лет) / Декламация, наставник Сергей Попков;

Анастасия Макарова (Бежаницы, 13 лет) / Декламация, наставник Александр Овчаренко;

Ксения Назарова (Псков, 13 лет) / Вокал, наставник Елена Обухова;

Снежана Романова (Псков, 18 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников;

Ирина Елфимова (Псков, 20 лет) / Декламация, наставник Александр Овчаренко;

Антон Тарасов (Псков, 22 года) / Декламация, наставник Александр Овчаренко;

Григорий Васильев (Псков, 22 года) / Декламация, наставник Александр Овчаренко;

Алена Гаврилова (Петрозаводск, 23 года) / Вокал, наставник Елена Обухова.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры Псковской области – представители Псковского театра драмы, регионального комитета по культуре, члены Союза театральных деятелей России, члены Российской общественной Академии голоса. «Когда мы задумывали этот конкурс, у нас были опасения, что желающих принять участие будет немного, но мы ошиблись. Желающих было очень много, и наши наставники отбирали буквально из сотен кандидатов. Здорово, что люди хотят петь и читать Пушкина, здорово, что люди хотят играть на сцене, здорово, что люди входят в контакт с живой и настоящей поэзией нашего величайшего российского классика», – прокомментировал итоги конкурса председатель жюри Андрей Пронин.

Напомним, что открытый региональный конкурс «Живое пушкинское слово» стартовал в Псковской области в мае. Его этапы проходили параллельно в Пскове и Великих Луках. Из более чем ста заявок эксперты отобрали полуфиналистов, а после очных выступлений перед наставниками были сформированы команды участников, которые продолжили подготовку к финалу под руководством артистов Псковского театра драмы Владимира Свекольникова, Сергея Попкова, Александра Овчаренко и артистов Великолукского драматического театра Ирины Кругленко, Дениса Кучерявого, Никиты Шатова.

«Региональный конкурс подразумевал, что тут будут участвовать жители Псковской земли. Но заявки у нас были и из Санкт-Петербурга, и из Петрозаводска, и из Саратова. А это значит, что искусство не имеет границ. И то, что сегодня, в день финала, зал полон – это подтверждение того, что это нужно вам – зрителям и участникам. Я вас поздравляю с этим праздником!» – выступил Александр Овчаренко перед финалистами.

Участники конкурса были разделены на несколько возрастных групп: самым младшим участникам было десять лет, самому старшему – 65. Любовь Тыщенко, мама одного из лауреатов, поблагодарила организаторов: «Хочется от лица родителей поблагодарить педагогов, наставников и членов жюри за такой прекрасный проект. За работу, которую наставники провели с каждым участником, за добрую, душевную обстановку в стенах театра, за организацию и проведение финальных этапов конкурса и гала-концерт».

В Великих Луках победителями конкурса стали:

Алина Жолобова / Вокал, наставник Ирина Кругленко;

Анастасия Шаповал / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый;

Оксана Ямаева / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый;

Арина Мертин / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый;

Вероника Алексеева / Художественное слово, наставник Никита Шатов;

Александра Михайлова и Дарья Лёшина / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый.

Организатором конкурса выступило Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ, а операторами – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры – комитет по культуре правительства Псковской области, управление культуры администрации Пскова, комитет культуры администрации Великих Лук.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».