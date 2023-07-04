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Общество

Почти на 6% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге

В январе – июне 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 79,1 млн пассажиров, что на 5,9 % превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 69,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+5,4 %), 9,2 млн – пассажиры дальнего следования (+10,2 %). Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам шести месяцев вырос на 9,8 % и составил 9,3 млрд пассажиро-километров, в том числе в пригородном сообщении – 2,6 млрд пассажиро-километров (+6,5 %), в дальнем следовании – 6,7 млрд пассажиро-километров (+11,2 %).

В июне 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезено более 16 млн пассажиров, что на 0,9 % выше уровня июня 2022 года. Из них в пригородном сообщении – почти 14 млн пассажиров (+0,1 %), в дальнем следовании – 2,1 млн пассажиров (+7 %).

Пассажирооборот в июне составил почти 2,2 млрд пассажиро-километров, что на 6,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 567 млн пассажиро-километров (+1,1 %), в дальнем следовании – 1,6 млрд пассажиро-километров (+8,6 %).

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