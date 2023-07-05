Открытие форума «Истоки» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 05 июля 2023, ПАИ

Брифинг, посвященный открытию молодежного историко-культурного форума «Истоки», проходит в медиацентре ПАИ.

Какая категория молодежи среди участников лагеря? Какие спикеры и федеральные гости ожидаются? Из каких регионов приезжают ребята? В чем отличие смен этого года от прошлогодних?

Об этом и многом другом расскажет руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») Иван Радько.