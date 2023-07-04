В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт

15:51, 04 июля 2023, ПАИ

Пока творческие коллективы Городского культурного центра в Пскове находятся на каникулах, в помещениях идёт ремонт. В этом году ремонтируют танцевальный зал и балюстраду второго этажа, уточнил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Полностью меняем электрику, обновляем потолок, стены и пол. Разбираем сцену, чтобы раскрыть в глубину находящиеся за ней колонны. Архитектурный стиль «сталинского ампира» подчеркнут потолочные плинтусы под лепнину. В перспективе появится и новое световое оборудование. Сейчас уже тестируем новый прибор», - написал глава города.

Работы в танцевальном зале планируется завершить к началу творческого сезона. «А уже в октябре в обновленных интерьерах состоится исторический бал XIX века – проект-победитель грантового конкурса Росмолодежи», - анонсировал Борис Елкин.

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