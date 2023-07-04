Псковские газовики обменялись опытом с коллегами из Белоруссии

18:00, 04 июля 2023, ПАИ

Встречу с делегацией УП «Витебскоблгаз» провели специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков». Компания является поставщиком природного газа и газораспределительной организацией на территории Витебской области Белоруссии, а также обеспечивает регион теплоснабжением. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников ознакомил гостей с основными направлениями деятельности газовых компаний, а также рассказал о задачах и ходе реализации социальной газификации в Псковской области.

Стороны обсудили вопросы тарифообразования и налогообложения в российском правовом поле, работу с дебиторской задолженностью, а также кадровую политику.

Кроме того, в ходе визита делегация УП «Витебскоблгаз» посетила единый клиентский центр газовых компаний Псковской области, ознакомилась с работой службы по работе с клиентами, а также с особенностями и возможностями дистанционных электронных сервисов для физических и юридических лиц.